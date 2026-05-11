Bodrum İlçe Stadı’nda oynanan ve Ankara bölgesi üst klasman hakemlerinden Alper Akarsu’nun yönettiği maçta Arca Çorum FK teknik direktörü Uğur Uçar, geçen hafta Keçiörengücü maçında sahaya sürdüğü ilk 11’den sakatlıkları bulunan Sinan ve Samudio’nun yerine Attamah ve Thiam’a görev vererek iki değişiklik yaparken, Bodrum FK ise Pendikspor’u 2-0’lık skorla elediği maçın 11’i ile sahaya çıktı.

İlk 20 dakikada etkili bir oyun sergileyen Muğla temsilcisi, 11.dakikada Ali Habeşoğlu ile boş kaleye golü atamazken, 22.dakikada da Seferi’nin kullandığı penaltı vuruşunda ise kaleci Sehic gole izin vermedi.

Özellikle kanatlardan getirdiği toplarla etkili olmaya çalışan Arca Çorum FK da gol bulamayınca ilk yarı başladığı gibi golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıya iki takım da ilk yarıdaki kadrolarıyla çıktı.

Arca Çorum FK ikinci yarıya iyi başlayan taraf olmasına rağmen gol Bodrum FK’dan geldi, 65.dakikada, serbest vuruştan ceza sahasına yapılan ortada savunmasından ileri çıkan Ali Aytemur topu kafayla ağlara gönderince Bodrum FK 1-0 öne geçti.

Golden sonra Arca Çorum FK beraberlik golünü ararken, Muğla temsilcisi ani ataklarla farkı artırmaya çalıştı.

Özellikle son dakikalarda ataklarını sıklaştıran Arca Çorum FK 90.dakikada Burak Çoban’la net bir fırsattan yararlanamazken, 6 dakikalık uzatma süresinin son dakikasında Ali Habeşoğlu Bodrum FK adına ikinci fol fırsatından yararlanamayınca karşılaşma Muğla temsilcisinin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Arca Çorum FK, 1-0 yenilmesine rağmen final bileti umutlarını 15 Mayıs’taki rövanşa taşımayı başardı.

Muhabir: Haber Merkezi