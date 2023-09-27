Ahlatcı Çorum FK, 1 Ekim Pazar günü Bodrumspor’la deplasmanda oynayacağı Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 7.hafta maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Tahsin Tam nezaretinde, saat 16.00’da, tesislerde başlayan antrenmana tüm futbolcuların katıldığı belirtildi. Basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ile başladığı, çabuk kuvvet çalışmasının ardından toplu oyunla sona erdiği kaydedildi.
Kırmızı-siyahlı takım bugün yapacağı antrenmanla Çorum’daki hazırlıklarını tamamlayacak.