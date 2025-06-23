Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu 2025 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Bocce (Volo) Şampiyonası yıldızlar yer oyunları ve yıldızlar atış oyunları müsabakaları 19-22 Haziran tarihleri arasında Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde yapıldı. Türkiye’nin dört bir yanından yoğun katılım ile gerçekleşen şampiyonada Çorum’u çift erkekler kategorisinde Burak Poyraz Taşan ile Çağın Çıtak ikilisi temsil etti.

Grup maçlarını başarıyla tamamlayan Taşan ve Çıtak ikilisi ilk 8 turunda M grubunda mücadele etti. İlk maçında Elazığlı rakiplerini 9-1 yenen Çorumlu bocceciler ikinci maçında ise İstanbullu rakiplerini 11-7 mağlup ederek finale yükseldi. Finalde Siirtli rakipleri Mustafa Gültekin ve Alihan Kasar ikilisi ile karşılaşan Çorumlu sporcular bu maçı da kazanarak Türkiye şampiyonu olmayı başardılar.

Öte yandan Çorumlu sporcu Burak Poyraz Taşan Volo Altın Nokta kategorisinde de Türkiye üçüncüsü olmayı başardı.