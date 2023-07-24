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Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bocce, Dart ve Bowling Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Çeyrek Final Bocce Grup Birinciliği Zonguldak'ta yapıldı. İl Temsilcisi ve aynı zamanda bocce antrenörü Hakan Çıtak nezaretinde Poyraz Taşan, Ömer Ceylan, M.Enes İşler ve M.Çağrı Çalışkan oyuncu grubu ile mücadele eden Çorum erkek bocce takımı grubunu üçüncü sırada tamamlayarak 14-16 Ağustos tarihleri arasında Samsun'da yapılacak olan yarı final grubuna yükselmeyi başardı.