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Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Dart, Bocce ve Bowling Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yarı Final Bocce Grup Birinciliği 14-16 Ağustos tarihleri arasında Samsun’da yapıldı. Samsun’un Alaçam ilçesinde gerçekleşen müsabakalara 17 ilden 140 sporcu katılım sağlarken, Çorum erkek takımı antrenör Hakan Çıtak nezaretinde Ömer Ceylan, Poyraz Taşan, M.Çağrı Çalışkan ve M.Enes İşler oyuncu grubu ile mücadele etti. Grup’ta oynadığı maçlarda Hakkari’yi 7-6, Siirt’i 9-4, Adıyaman’ı 7-2, Kastamonu’yu 6-5, Trabzon’u 13-2, Zonguldak’ı ise 13-1 mağlup eden Çorum erkek takımı Iğdır’a 9-6, Bayburt’a ise 5-4 mağlup oldu.

Bu sonuçların ardından genel klasman sıralamasında 7 galibiyet, 2 yenilgi ile Çorum erkek takımı birinci olarak 22-25 Ağustos tarihleri arasında Bartın’da yapılacak olan Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandı.