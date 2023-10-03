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CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Kuruçay TOKİ’de hak sahipleri ile bir araya gelerek eylem yaptı. Hem bu eylemde hem de akşam Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenen eylemde konuşan TOKİ mağduru kadın, AK Parti Milletvekili Yusuf Ahlatcı’nın vekil olduktan sonra Çorum ve TOKİ mağdurlarını unuttuğunu söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Kuruçay TOKİ’de hak sahipleri ile bir araya gelerek eylem yaptı.

İktidar partisinin Silmkent Toki için verdiği 45 günlük sürenin dolduğunu belirten Tahtasız, sembolik olarak hak sahiplerine anahtar teslim etti.

AK Parti İl Başkanı Murat Günay’ın 45 gün önce hak sahiplerine evlerinin teslim edileceği sözünü verdiğini hatırlatan Tahtasız, “Önce AKP Milletvekili Nisan ayında “Ben TOKİ başkanıyla görüştüm 1 Temmuz’da teslim edilecek” diye söz verdi. Sonra AK Parti İl Başkanı 45 gün sonra teslim edilecek dedi. Ama bugün 45 gün de doldu. Hak sahipleri mağdur, en az 8-10 vatandaşımız evlerinin teslim edilmesini beklerken hayatını kaybetti. Birçok vatandaşımız şu anda kiracı pozisyonunda olduğu için mağduriyetleri sürüyor. Şu anda TOKİ’nin yaptığı bir çalışma yok, sadece Çorum Belediyesi çevre düzenlemesi yapıyor.” dedi.

Gündüz Kuruçay'daki eylemde akşamüstü ise Kadeş Barış Meydanı'nda ki eylemde konuşan TOKİ mağduru kadın, AK Parti Milletvekili Yusuf Ahlatcı’nın vekil olduktan sonra Çorum ve TOKİ mağdurlarını unuttuğunu söyledi.