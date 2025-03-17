Play-off hesapları yapan Ahlatcı Çorum FK, ligin 30.hafta maçında konuk ettiği Ankara Keçiörengücü karşısında iki kez yenik duruma düşmesine ve Kadir’in 75.dakikada kırmızı kart görmesi üzerine kalan sürede 10 kişi mücadele etmesine rağmen Burak Süleyman’ın son dakika golüyle 3-2 kazanarak çok kritik bir galibiyet aldı. Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın, bu kritik galibiyet sonrası sosyal medya yaptığı bir paylaşımla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

“Bizim bizden başka dostumuz yok demeyi isterdim, bizim bizden başka düşmanımız yokmuş” ifadelerini kullanan başkan Yalçın’ın neyi ve kimi kastettiği merak konusu oldu. Başkan Yalçın’ın, Takım 2-1 geride iken, taraftarların oyundan alınan Suat’ı yuhalayıp protesto etmelerini kastettiği tahmin ediliyor.