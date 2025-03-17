Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 2025 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası Gençler U20 Serbest Güreş İl Birinciliği'nde heyecan sona erdi. Tevfik Kış Spor Salonu'nda gerçekleşen il birinciliği müsabakaları 10 sıklette yapıldı. Güreş İl Temsilcisi Bülent Tuzcu gözetiminde gerçekleşen müsabakalar sonunda sıkletlerinde dereceye giren güreşçiler ve kulüpleri şu şekilde oluştu;

57 kilo: 1.Harun Kaplan (Çorum Belediyespor), 2.Eyüp Kızıltaş (Milli Eğitim), 3.Emir Eraslankılıç (Milli Eğitim).

61 kilo: 1.Mustafa Kayın (Çorum Belediyespor), 2.Beratcan Atebek (Milli Eğitim).

65 kilo: 1.Furkan Kara ( Çorum Belediyespor), 2.Yakup Çöl (Çorum Belediyespor), 3.Berkay Körpeş (Milli Eğitim).

70 kilo: 1.Alihan Develi (Çorum Belediyespor), 2.Ali Yağlı (Milli Eğitim), 3.Emre Yalçın (Milli Eğitim).

74 kilo: 1.Semih Kayaran (Çorum Belediyespor), 2.Eyüp Berat Ertaşmış (Milli Eğitim), 3.Emre Öner (Milli Eğitim).

79 kilo: 1.Ö.Faruk Ceylan (Milli Eğitim), 2.Arda Kaya (Milli Eğitim).

86 kilo: 1.İbrahim Taş (Çorum Belediyespor), 2.Gökhan Yıldırım (Çorum Belediyespor).

92 kilo: 1.Şahin Dur (Çorum Belediyespor), 2.Müteba Bera Koç (Çorum Belediyespor), 3.Enes Ünal Dölcü (Osmancık).

97 kilo: 1.Ahmet Akbaş (Çorum Belediyespor), 2.Taha Teryaki (Milli Eğitim).

125 kilo: 1.Berktan Ahmet Kara (Çorum Belediyespor), 2.M.Emin Atıl (Çorum Belediyespor), 3.Tarık Çakır (Osmancık) ve Harun Uysal (Gençlikspor).

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Editör: RIFAT KARA