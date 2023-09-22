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2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Gurubu'nda Kadın Voleybol Milli Takımımız Brezilya'yı net bir skorla; 3-0 yenerek 5'te 5 yaptı.

İLK SETİ DOMİNE ETTİLER

İlk sette oyuna ağırlığını koyan Filenin Sultanları, Brezilya karşısında Vargas, Ebrar ve Eda'nın başarılı oyunlarıyla birlikte seti domine ederek, 25-21 skorla 1-0 öne geçti.

İKİNCİ SETE HIZLI BAŞLADILAR AMA...

İkinci sete Brezilya hızlı başladı. Brezilya, ikinci setin başlarında 4-0'lık bir seri yakalamasına rağmen, Filenin sultanları Zehra Güneş, Ebrar ve Eda'nın birbiri ardına aldığı sayılarla birlikte ikinci sette durumu dengeledi ve 14-14 beraberliği sağladı. Devamında, başabaş geçen heyecanlı bir setin sonunda Filenin Sultanları 29-27 kazandı.

ÜÇÜNCÜ SET BAŞA BAŞ GİTTİ

İlk iki seti kazanan Filenin Sultanları üçüncü sette Eda ve Cansu'nun başarılı oyunlarıyla birlikte Filenin Sultanları üçüncü sette 3 farklı öne geçti. Cansu'nun blok sayılarıyla farkı koruyan Filenin Sultanları üçüncü seti domine etmeye başladı. Vargas, Cansu ve Ebrar'ın domine ettiği sette farkı 5 sayıya kadar çıkaran Filenin Sultanları Brezilya'ya nefes aldırmadı. Bu seti de 25-19 gibi rahat bir skorla almasını bildi.

Bu skorla gurupta puan durumu şu şekilde oluştu:

2024 PARİS OLİMPİYAT ELEMELERİ TÜRKİYE PUAN DURUMU

1- TÜRKİYE / 15 PUAN (5 MAÇ)

3- Japonya / 12 Puan (4 maç)

2- Brezilya / 11 Puan (5 maç)

5- Belçika / 6 Puan (4 maç)

4- Porto Riko / 5 Puan (5 maç)

7- Arjantin / 4 Puan (5 maç)

6- Bulgaristan / 4 Puan (5 maç)

8- Peru / 0 Puan (5 maç)

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Brezilya maçının ardından grupta iki maçı daha var. Filenin Sultanları'nın fikstürü şu şekilde:

23 Eylül

13.30 | Japonya - Türkiye

24 Eylül

10.00 | Belçika - Türkiye