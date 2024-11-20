Donald Trump’ın ABD başkanı seçilmesinin ardından başlayan kripto baharı sürüyor. Yalnızca Bitcoin'in bu kadar yükseliş gösterdiği söylenebilir. Zira altcoinler halen bu yükselişe beklenen tepkiyi vermiyor.

BİTCOİN REKORDAN REKORA KOŞUYOR

Kasım ayının başı itibarıyla hızlı bir yükseliş trendine giren Bitcoin fiyatı direnç dinlemeden ilerliyor. Önce 70 bin dolar sonra 80 bin dolar derken son olarak 90 bin doları da geçmişti. Şimdi ise pek çok borsada 93800$ seviyesine iğne atarak bir yeni rekor daha kırdı. Türkiye'de ise 3.2 milyon TL barajını geçti.

Bununla birlikte yatırımcıların beklediği altcoin boğası henüz başlamadı. Kripto para dünyasının ilk yıllarında piyasaya sürülen ve önceki boğa dönemlerinde rekorlar kıran para birimleri sessizliğini koruyor. Son zamanda çıkan iddialı projeler de kilitli meblağların açılarak piyasaya sürülmesi ile birlikte enflasyon yakalandı.

2024 kripto para dünyası için özel oldu diyebiliriz zira daha önceki yıllarda en yüksek rakama ulaştıktan sonra bir düşüş trendi yaşanıyor ve ayı sezonu başlıyordu. Bunun sebebi ise Donald Trump’ın ABD’yi Bitcoin başkenti yapma vaadi. Henüz Trump yemin ederek görevine başlamadı ve kripto dünyasının beklenti içerisinde olması alım tarafının ağır basmasına neden oluyor.