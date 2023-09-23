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Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında Avrupa Komisyonu'nun sürdürülebilir kentsel hareketlilik konusundaki öncü farkındalık kampanyası olan Avrupa Hareketlilik haftası Çorum’da da kutlanıyor. Çorum Belediyesi bu etkinlik kapsamında “Bisikletle Şehir Turu” düzenlendi. İtfaiye Müdürlüğü yanında bulunan Kültür Park’ta start alan bisiklet turuna Çorumlular yoğun ilgi gösterdi. Eşleri ve çocukları ile etkinliğe katılan vatandaşlar Çorum Belediyesi’ne teşekkür etti.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetler Müdürü Nadir Solak’ın da katıldığı etkinliğe çok sayıda yaşlı, genç ve çocuk olmak üzere vatandaş katıldı. Bisikletli olmayan vatandaşlar ücretsiz bir şekilde ÇORBİS uygulaması üzerinden Çorum Belediyesi’ne ait bisikletleri kullanarak etkinliğe katılım sağladı.

Millet Bahçesi’nde sonra eren etkinlikte çekiliş düzenlendi. Çekiliş öncesi bir konuşma yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, etkinliğe gösterilen ilgiden dolayı vatandaşlara teşekkür ederken, spor şehri olma konusunda da hızlı adımlarla ilerlediklerini vurguladı.

Daha sonra protokol üyeleri tarafından yapılan çekiliş ile 10 adet bisiklet hediye edildi.

AŞGIN'A YOĞUN İLGİ

Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen “Bisikletle Şehir Turu” etkinliklerinde Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Millet Bahçesi’nde sona eren etkinlik sonunda Belediye Başkanı Aşgın ile fotoğraf çektirmek için adeta yarışa giren minik sporcular Başkan Aşgın’a teşekkür etti. Çocukların yoğun ilgisine maruz kalan Başkan Aşgın, hiçbir çocuğun teklifini geri çevirmeyerek hepsi ile tek tek fotoğraf çekindi.