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Cumhuriyetin 100. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 16 takımdan 100 sporcunun katılımıyla düzenlenen ve 1 Ağustos’ta Sivas’ta start alan 100.Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu’nun 4.etabı bugün gerçekleştirilecek. Samsun’daki Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu önünde, saat 09.00’da start alacak olan 176,1 kilometrelik Samsun-Çorum etabı, saat 13.25’te Çorum Valiliği önünde son bulacak.

Çorum Valiliğine kadar pedal çevirecek bisikletçiler, çeşitli etkinliklerin ardından Çankırı’ya hareket edecekler. 100.Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu’nun beşinci ve son etabı, yarın saat 09.00’da Çankırı Belediyesi önünde start alıp saat 13.25’te Ankara Kurucu Meclis Binası önünde son bulacak. Etap birincisinin taşıyacağı Türk bayrağı, Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na teslim edilecek.