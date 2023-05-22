Artık daha elit bir alanda Çorum’u temsil edecek olan Çorum FK’nın daha kurumsal bir yapıda Çorum’u başarıyla temsil edebilmesi için sabit gelir kaynaklarına ve bugüne kadar hayata geçirilemeyen altyapı tesislerine her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Bu noktada, Çorum Belediyesi önemli bir yükü Çorum FK’nın omuzlarından almaya hazırlanıyor.

Edinilen bilgilere göre, 16 Mayıs’ta, Isparta 32 Spor’la oynanan ve şampiyonluğun ilan edildiği maçtan sonra Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın ile Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın bir görüşme gerçekleştirdiler. Belediye Başkanı Aşgın’ın makamında gerçekleştirilen ve Çorum FK Başkan Yardımcısı Yılmaz Özkul’un da katıldığı ziyarette, kulübün sabit gelir kaynaklarına kavuşturulması ve altyapı tesisleri projesinin hayata geçirilmesi ile ilgili çok verimli görüşmeler yapıldı. Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, sıcak gelişmeler yaşandığını doğrularken, gerekli açıklamanın önümüzdeki günlerde Belediye Başkanı Aşgın tarafından yapılacağını söyledi.

Başkan Oğuzhan Yalçın’ın özel davetlisi olarak İstanbul’daki Arnavutköy Belediye maçını izleyen ve öncesindeki kupa törenine de katılan Belediye Başkanı Aşgın, Oğuzhan Yalçın’la yapılan görüşme ile ilgili olarak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Şampiyon şehrin şampiyon takımı Çorum FK’mızın başarılı Başkanı Oğuzhan Yalçın’ı tebrik ettik ve daha büyük başarılara imza atmak adına yapacaklarımızı başkanımızla istişare ettik. Birlikte daha nice başarılara koşacağız” ifadelerini kullandı.