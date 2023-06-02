1 Haziran Dünya Süt Günü kapsamında Hitit Üniversitesi ve Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından “Süt Sektöründe Makine ve İmalat Sanayi” konulu bir konferans düzenlendi.

Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Gökmeşe, Çorum ili Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, dünyaca ünlü Fransız süt ve süt ürünleri üreticisi Lactalis’in Ar-Ge Müdürü Alparslan Özdemir ve Lactalis Kalite Güvence Yöneticisi Eda Özdemir, Hitit Üniversitesi Beslenme Diyetetik kulübü öğrencileri katıldı.

Konferansta konuşan Çorum ili Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Kaya, Çorum’da neredeyse her köye süt toplama merkezleri ve soğutucu tanklar kurduklarını ifade ederek, birlik olarak Çorum ekonomisine yılda 600 milyon liralık bir katkı sunduklarını söyledi.

100 personel ve 35 araç ile her gün köylerde süt topladıklarını aktaran Birlik Başkanı Kaya; “Biz üreticinin derdiyle dertleniyoruz. Çorum ekonomisine yıllık 600 milyon liralık bir değer katıyoruz. Üreticilik çok zor. Bu işi sağımı, hayvanların bakımı, hayvanların beslenmesi gibi zorluklar var ve üreticiler çok zor şartlar altında üretimini gerçekleştiriyor. Her köyümüze merkez kuruyoruz, soğutucu tank kuruyoruz. Üreticilerimiz burayı sütlerini getiriyor. Sütün bakterisine, yağına, antibiyotiğine bakıyoruz. Bu süreçleri birlik olarak biz takip ediyoruz. Tüketiciye sağlıklı, bakterisi düşük, yağı yüksek sütlerimizi ulaştırmaya çalışıyoruz. 100 personelimiz ve 35 aracımız ile sahada süt topluyoruz. Biz birlik olarak üreticimizin, çiftçimizin yanında olarak üretici ile tüketici arasında köprü vazifesini görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

1 Haziran Dünya Süt Günü’nde anlamlı katkı ve desteklerinden dolayı Hitit Üniversitesi’ne de teşekkür eden Yılmaz Kaya; “Bugün üniversitemizin bize süt sektöründe makine ve imalatı konusunda bilimsel destekler vereceği için çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

ÖZTÜRK: “HİTÜ ALTYAPIYA DESTEK VERMEYE HAZIR”

Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin yılda 100 bin tonun üzerinde süt üretimi gerçekleştirdiğini belirten Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ise konferansta yaptığı konuşmada; 100 bin ton süt üretiminin olduğu bir yerde süt üretiminin dışında, işlenişi, saklanışıyla ilgili çok ciddi emek, tasarım, makine üretme ve olanı geliştirmek gerekiyor. Çorumumuzun 100 bin tonluk süt kapasitesine katkı verebilecek altyapı uzmanlığının üniversitemizde olduğuna ve daha da geliştirileceğine inanıyorum” görüşüne yer verdi.

Konferansta ayrıca dünyaca ünlü Fransız süt ve süt ürünleri üreticisi Lactalis’in Ar-Ge Müdürü Alparslan Özdemir ve Lactalis Kalite Güvence Yöneticisi Eda Özdemir, Lactalis ve ürünleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

(Tugay GÖKTÜRK)