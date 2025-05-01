1 Mayıs İşçi Bayramı kapsamında bugün saat 11.15’de Devlet Tiyatro Salonu önünden başlayacak yürüyüşün ardından Kadeş Barış Meydanı’nda kutlayacak olan Birleşik Kamu – İş Konfederasyonu tüm Çorum halkını, işçi ve emekçileri hak arama mücadelesine omuz vermeye davet etti.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonunun öncülüğünde Birleşik Emekliler Sendikası (BES) ve Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) tarafından oluşturulan Tertip Komitesi, 1 Mayıs’ı alanlarda kutlayacak. Tertip Komitesi adına bir açıklama yapan Eğitim-İş Şube Başkanı Tuba Üreyen, saat 11.15’de Devlet Tiyatro Salonu önünden yürüyerek Kadeş Meydanı’na geleceklerini ve burada miting düzenleyeceklerini bildirdi.

Tuba Üreyen, 1 Mayıs kutlama programına tüm halkı davet etti.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ