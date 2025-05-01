Çorum İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı, Vali Ali Çalgan’ın başkanlığında, Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Muhammed Gürbüz, kurum temsilcileri ve STK yetkilileri katıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Çorum İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği temsilcileri tarafından yapılan bilgilendirme sunumlarının ardından, sahipsiz hayvanlarla ilgili yürütülecek çalışmalar, alınacak tedbirler ve öneriler değerlendirilerek karara bağlandı.

İl merkezinde yapımı hızla devam eden doğal yaşam alanında sona gelindiğini ve çok kısa bir zaman içerisinde faaliyete geçirileceğini belirten Vali Çalgan, “İnşallah Türkiye’de model olacak bir çalışmayı gerçekleştireceğiz ve Çorum'da sahipsiz sokak hayvanları sorununu ortadan kaldırmış olacağız. Çalışmalara katkı veren belediyelerimize, kamu kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve hayvan severlerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Editör: Haber Merkezi