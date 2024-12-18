Çorum’da kurularak örgütlenme çalışmalarına başlayan Birleşik Emekliler Sendikası’nın yöneticileri, İl Temsilcisi Sefa Batak’ın önderliğinde şimdi de; Çorum Merkez Üçköy Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği, Kızılay Çorum Şubesi ile Çorum Kadın Meclisi’ni ziyaret etti.

Üçköylüler tarafından düzenlenen Geleneksel Keşkek Günü’ne katılan Birleşik Emekliler Sendikası yöneticileri, burada katılımcılara hitaben bir konuşma yaparak sendikanın hedef ve amaçları hakkında bilgi verdi, emeklileri üye olmama, mücadeleye omuz vermeye davet etti.

Dernek Başkanı Nazmi Yetgin ve Köy Muhtarı Hasan Sezgin ile de görüşen sendika yönetimi, yoğun ve sıcak ilgiyle karşılandı.

Birleşik Emekliler Sendikası İl Temsilcisi Sefa Batak ve beraberindekiler, ayrıca Kızılay ve Çorum Kadın Meclisi’ni ziyaret ederek yetkililerle görüştü, çalışmaları ve gündemi değerlendirdi.

Birleşik Emekliler Sendikası Yönetim Kurulu; Sefa Batak (İl Temsilcisi), Ahmet Ceyhan, Ayşen Yılmaz, Hediye Çetin, Ali Işıker, Saniye İşçi ve Yılmaz Topaktaş’tan oluşuyor.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ