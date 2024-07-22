Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 28 Haziran - 17 Temmuz 2024 tarihleri arasında 1 milyon 13 bin 239 öğrenci, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ile yerel yerleştirme için tercihte bulundu. Böylece ilk yerleştirmede öğrencilerin yüzde 96.21’i tercihlerine yerleşti.

SINAVLI OKULLARDA DOLULUK ORANI YÜZDE 97.42

Açıklamaya göre, sınavla öğrenci alan okullar için açılan 202 bin 348 kontenjanın 197 bin 129'u öğrenciler tarafından tercih edildi ve yerleştirme oranı yüzde 97,42 olarak gerçekleşti. Depremzede öğrenciler için ayrılan kontenjanların dışında, ilk yerleştirme döneminde fen liselerindeki 39 bin 720 ve sosyal bilimler liselerindeki 9 bin 480 kontenjanın tamamı doldu. Anadolu liselerinde bulunan 67 bin 390 kontenjana 67 bin 167 öğrencinin yerleştiği bilgisi verilen açıklamada, Anadolu liselerinin kontenjan doluluk oranının yüzde 99,66 olduğu bildirildi. Açıklamada, Anadolu imam hatip liselerinde bulunan 43 bin 268 kontenjana 41 bin 135 öğrenci yerleştiği kaydedilirken kontenjanlarındaki doluluk oranının yüzde 95,07 olduğu ifade edildi. Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde bulunan 42 bin 490 kontenjana 39 bin 627 öğrencinin yerleştiği bildirilen açıklamada, doluluk oranının yüzde 93,26 olarak gerçekleştiği belirtildi.

“DEPREMZEDE ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKİYE GENELİNDE 6 BİN 805 KONTENJAN AÇILDI”

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 5 Şubat 2023 tarihi itibarıyla kayıtlı bulunan depremzede öğrenciler için Türkiye genelinde 6 bin 805 kontenjan açıldı. Bu kapsamda açılan kontenjanlara başvuran öğrencilerin tamamı tercihlerine yerleştirildi.

YEREL YERLEŞTİRMEDE ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 95.77’Sİ İLK ÜÇ TERCİHİNDEN BİRİNE YERLEŞTİ

Merkezi ve yerel yerleştirmede tercih sırasına göre yerleşme durumu hakkında bilgi verilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Merkez, yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin yüzde 72.64’ü ilk üç tercihinden birine yerleşti. Yerel yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin yarısından fazlası ilk tercihine yerleşirken öğrencilerin yüzde 95,77’si ise ilk üç tercihinden birine yerleşti.”

NAKİL İŞLEMLERİ İKİ DÖNEMDE YAPILACAK

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, sınavla ve yerel yerleştirme kapsamında açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem halinde yapılacak. Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabilecekler. Her iki dönemde de merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek. Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek suretiyle en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

Yerleştirmeye esas birinci nakil için tercihler 22 - 26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak ve birinci nakil sonuçları 29 Temmuz'da açıklanacak.

İkinci nakil tercih başvuruları ise 29 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek.

6 - 14 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 19- 23 Ağustos tarihleri arasında alacak. 26 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

Editör: İHA AJANS