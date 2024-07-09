30 Haziran'dan itibaren ilk etap hazırlıklarını Çorum'da sürdüren Kırmızı-Siyahlılar dün çift idman yaparak günü tamamladı. Teknik Direktör Serkan Özbalta nezaretinde tesislerde gerçekleşen antrenmana yeni çocuğu dünyaya gelen Mehdi Boudjemaa ile vize sorunu nedeni ile henüz Türkiye'ye dönemeyen Geraldo katılmazken, diğer futbolcular hazır bulundu. Sabah antrenmanında düz koşu ve pasa dayalı taktik çalışması yapan Kırmızı-Siyahlılar akşam antrenmanında ise 2 grup halinde salonda kuvvet çalışması yaparak günü tamamladı.

Çorum FK bugün sabah yapacağı antrenmanın ardından ilk etap hazırlıklarını noktalayacak.

İKİNCİ ETAP 12 TEMMUZ'DA

Teknik Direktör Serkan Özbalta'nın talimatı ile bu sabah gerçekleşecek antrenmanın ardından futbolculara 2 gün izin verilecek. Kırmızı-Siyahlılar 12 Temmuz Cuma günü Bolu'da kamp yapılacak otelde saat 16.00'de tekrar toplanacak. İkinci etabın ilk antrenmanı ise kamp yapılan otelin sahasında saat 18.00'de gerçekleşecek.

Editör: RIFAT KARA