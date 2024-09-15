Bu kapsamda ilimizde Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Çorum İli Arı Yetiştiricileri Birliği ve S.S. Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi olmak üzere 3 adet üretici örgüt, birinci derece tarımsal örgüt belgesi almaya hak kazandı.

Söz konusu belgeler Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, AK Parti İl Başkanı Murat Günay ve Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Göktekin tarafından Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, S.S. Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan, Çorum İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yücel Saygı’ya törenle verildi.



Konu ile ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Göktekin, “İlgili yönetmelikle, tarımsal amaçlı örgütlerimiz tarımsal desteklerden daha yüksek tutarda yararlanacak, kullandırılacak kredilerde faiz indirimleri, organizasyonlara ve karar alma süreçlerine katılımlar gibi Bakanlığımızca sunulacak birtakım ayrıcalıklarından yararlanmaları söz konusu olacaktır. Bu başarılarından dolayı ilgili örgütleri tebrik eder, tarımsal kalkınma ve sürdürülebilir üretim hedeflerine katkıda bulunmalarını dilerim” dedi.

Törene katılan Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Ahlatcı ise konuşmasında: “İlimiz için büyük önem arz eden bu belge, tarımsal üretim kapasitemizi artırmak ve çiftçilerimizin refahını desteklemek adına önemli bir adım teşkil etmektedir. Bu gelişme, hem kooperatif üyelerimizin çalışmalarını taçlandıracak hem de ilimizin hayvancılık ve tarım sektörünün daha da güçlenmesine katkı sunacaktır” görüşüne yer verdi.

Milletvekili Ahlatcı, programın sonunda ilimize ve üreticilerimize hayırlı olmasını temenni ederek, belgelerin çiftçilere yeni imkanlar sunacağını belirtti.