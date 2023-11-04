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Olay Gülabibey Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Murat B.(21) ile Kamil K.(18) , arasında Bağcılar Caddesi'nde bir berber dükkanında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kamil K., üzerinde taşıdığı bıçakla Murat B.'yi bıçakladı.

Yaralı halde dükkandan çıkan Murat B., ise bir şekilde edindiğin ekmek bıçağı ile Kamil K.'yı bacağında bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kamil K., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Murat B. ise kendi imkanları ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek tedavi altına alındı.