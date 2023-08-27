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Çorum Belediyesi’nin de destek verdiği ve Mimar Sinan Düğün Salonu’nda düzenlenen programa AK Parti İl Başkanvekili Ali Evlüce, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ayşe Yaz, Çorum Otizm Gönüllüler Derneği Başkanı Fatma Avuncu, Çorum Çölyak Derneği Başkanı Fatma Müjgan Demir, Hak-İş Sendikası Kadın Komitesi Başkanı Şükriye Yılmaz Köse, KADEM Vakfı Başkanı Fatma Nur Şenol, Derman Derneği Kadın Kolları Başkanı Hülya Öztemiz, Kızılay Derneği Kadın Kolları Başkanı Fatma Paşaoğlu, Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yasemin Eyvazlı, Kent Konseyi Engelli Meclis Başkanı ve Zihinsel Özürlüler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Neslihan Hüsüllüoğulları, siyasi parti temsilcileri, sendika temsilcileri ile gönüllüler katıldı.

Programda konuşan Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, SMA hastalığının öneminden bahsederken, SMA taşıyıcılık taramasının ve testlerinin ücretsiz olarak yapıldığını dile getirdi. Meryem Demir, SMA hastalığının engellemek için özellikle de evlenmeden önceki eş adaylarını test yaptırmaya çağırdı.

Programda elde edilen gelir, SMA Hastası İbrahim Bebek için düzenlenen yardım kampanyasına bağışlandı.