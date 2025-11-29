7 bin 500 yıllık tarihi geçmişiyle Çorum’un hakarete varan espri ve paylaşımlarla anılamayacak kadar değerli bir şehir olduğunu vurgulayan Tahtasız, “Çorumlu olmak bir gururdur. Çorum’da doğup büyüyenler kadar, çeşitli sebeplerle şehirden ayrılanlar da her zaman Çorumlu olmaktan onur duymuştur.” dedi.

Dinler’in açıklamalarının yalnızca Çorum’da değil, Türkiye’nin pek çok şehrinde ve dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan Çorumluları da derinden üzdüğünü ifade eden Tahtasız, şunları söyledi:

“Fahrettin Eren Dinler, bir sanatçının taşıması gereken hassasiyetle davranmalı ve yaptığı talihsiz açıklamalar nedeniyle tüm Çorumlular’dan özür dilemelidir. Türkiye’nin her ili bizim için kıymetlidir. İnsanları dili, dini, ırkı, rengi veya mezhebine göre asla ayırmayız. Kimse kutsal değerlerimize ve kültürümüze saygısızlık etmediği sürece her düşünceye saygı duyarız.”

Tahtasız, Dinler’e sosyal medya üzerinden etkileşim uğruna “ucuz espriler” yapmaktan uzak durması çağrısında bulunarak, “Rahatsız olduğu bir durum varsa kütüğünü istediği yere aldırabilir. Yeter ki Çorum’un adını bir daha ağzına almasın.” ifadelerini kullandı.