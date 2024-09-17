İlhan Özdemir’in işletmecisi olduğu Zümrüt Halı, Çevreyolu Güneş Gross yanında hizmete açıldı. Mağazanın kurdelesini Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın keserken, Yorgancılar Odası Başkanı Erdoğan Çerikçi de açılışta hazır bulundu.

Başkan Aşgın, açılış anısına İlhan Özdemir’e bir armağan verirken, mağazayı da gezdi, özellikle çocuklarla ve kadınlarla yakından ilgilendi.

Mağaza sahibi İlhan Özdemir, Çorum’da 17 yıldır halı sektöründe hizmet verdiğini, 800 metrekarelik bu yeni işyerinin açılışı dolayısıyla da, “Bir Alana Bir Bedava” kampanyası başlattıklarını belirterek, Koza, İdeal, Linea, Optima, Dinarsu, Merinos gibi Türkiye’nin en ünlü markalarını en uygun fiyatlarla ve müşteri memnuniyetini esas alan hizmet anlayışıyla Çorumlulara sunduklarını söyledi.