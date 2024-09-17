Bugün 17 Eylül… Gazeteniz ÇORUM HABER, bugün yayın hayatının 39. yılını geride bırakarak 40. yılına giriyor. İlk günün heyecanıyla, coşkusuyla, ilkeli duruşuyla ve kararlılığıyla…Aynen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi, “asla yorulmadan”…

Bugün meslek yaşamında 55. yıla adım atmakta olan Mehmet Yolyapar da, en küçük bir yılgınlık ve yorgunluk belirtisi göstermeden, Atatürk Türkiyesi’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü için, demokrasi, hukuk, insan hakları, barış ve çağdaş uygarlık hedefi için, ömrünü adadığı Çorum için yolunda yürümeye devam ediyor.

ÇORUM HABER, 17 Eylül 1985 tarihinde haftalık olarak yayınına başlamış, 5 Haziran 1986 tarihinde de, çok ortaklı Baytaş Basım Yayım ve Ticaret A.Ş.’nin sahipliğinde günlük yayına geçmişti.

ÇORUM HABER, bugün yayın hayatında 39. yılı geride bırakarak 40. “onur yılı”na giriyor. Gerçekten onurlu, gerçekten alnı açık, yüzü ak olarak…Omurgalı duruşuyla, Cumhuriyet değerlerine ve Çorum’a sahip çıkma ilkesinden asla ödün vermeden…

Yayın hayatımızın 40. yılına girerken, geleneksel anı fotoğrafımızı Laçin Yeşilgöl’de çektirdik. Fotoğraf çekimine değerli meslektaşımız Kemal Ceylan yardımcı oldu. Ulaşım konusunda ise Burak Tur’un desteğini gördük. Buradan kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz.