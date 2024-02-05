6 Şubat depreminin yıldönümü nedeniyle bir açıklama yapan Afacan, “6 Şubat 2023 tarihinde, saat 04.17'de ülkemizin birçok ilini derinden sarsan depremlerle yüzleştik. Bu felaket, başta Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Malatya olmak üzere Elazığ, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa, Diyarbakır illerimizi vurdu. Bu satırları yazarken, yüreklerimizde hala acının izleri taze, kayıplarımızın ardından bıraktığı boşluk ise tarifsiz.

Binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti, binlercesi yaralı olarak kurtuldu; evler, aileler, işler, sevdiklerini kaybedenler oldu. Acımız büyük, gözyaşlarımız engellenemez, ancak bu zor anlarda birbirimize kenetlenmek, dayanışma içinde olmak, güç bulmamıza yardımcı olabilir” dedi.

Bugün, yaraları sarmak için bir araya gelinmesi gerektiğini kaydeden Afacan, mesajının devamında şunları dile getirdi:

“Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralılara acil şifalar, kayıplarını yaşayanlara sabır diliyorum. Ancak bu zorlu süreçte, unutmamız gereken bir gerçek var: Bir felaketi anlamak, ona karşı birlikte durmakla mümkündür.

Depremlerin önceden tahmin edilebilir olmadığı bir gerçektir, ancak bu tür doğal felaketlere hazırlıklı olmak ve tedbirleri artırmak hepimizin sorumluluğundadır. Deprem sonrası oluşan dayanışma ruhu, sadece acil durum anlarında değil, aynı zamanda önleyici tedbirlerin alınmasında da devam etmelidir.

Hükümetimize, sivil toplum kuruluşlarına ve tüm paydaşlara, bu zorlu süreçte sergiledikleri özverili çabalar için teşekkür ediyorum. Ancak bu çabalar yeterli değil, daha fazla dayanışma ve destekleme ihtiyacı içindeyiz.

Unutmayalım ki, felaketler bizi birbirimize daha fazla yaklaştırır. Birlikte daha güçlüyüz. Bu acı günlerde birbirimize destek olmak, yeniden ayağa kalkmak için adımlar atmamız gerekiyor.”