Güreş Federasyonu tarafından Sivas’ta düzenlenen Ahmet Ayık U15 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonasında mindere çıkan Belediye İskilipspor Kulübü güreşçisi Özdenur Özmez şampiyon oldu.

ÖNÜNE GELENİ YENDİ

Taha Akgül Spor Salonu’nda gerçekleştirilen şampiyonada, 61 kiloda, antrenör Adem Uysal nezaretinde mindere çıkan Özdenur Özmez, finalde Sivas Zara Belediyespor’dan Eylül İlbaş’ı yenerek Türkiye şampiyonu oldu. Bu yıl ikinci kez Türkiye şampiyonluğunu kazanan Özdenur Özmez, 15-17 Mayıs tarihlerinde Yunanistan’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonasında Türkiye’yi temsil etme hakkı elde etti. Böylece, Avrupa şampiyonasında Çorum’dan katılan sporcu sayısı üçe yükselmiş oldu.

ÇORUM’DAN KATILACAK SPORCU SAYISI ÜÇE YÜKSELDİ

Geçtiğimiz hafta da, Berat Veli Körpeş ve Ömer Vargeloğlu Sivas’ta şampiyon olup Yunanistan’da yapılacak Avrupa şampiyonasında milli mayoyu giymeye hak kazanmışlardı.

Özdenur Özmez’in şampiyon olduğu 61 kiloda, İstanbul Beylikdüzü’nden Asel Karakuş ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor’dan Rabia Buğan ise üçüncülüğü paylaştı.