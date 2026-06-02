Alınan bilgiye göre, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde bir inşaatın temel kısmında çalışma yapıldığı sırada yaşanan toprak kaymasında işçi E.Ö. (21) göçük altında kaldı.
Durumu fark eden mesai arkadaşları, E.Ö.'yü kısa sürede bulunduğu yerden çıkararak kurtardı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı işçi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan E.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK