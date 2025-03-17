Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Baran, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Baran, Çanakkale Zaferi için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askerlerine 'Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler gelir, başka komutanlar hâkim olabilir’ dediğini belirti.

Çanakkale Zaferi'nin dönemin en güçlü ordularına sahip işgalci devletlere karşı kazanıldığına dikkat çeken Baran, “Çanakkale Geçilmez” gerçeğini tarihe altın harflerle yazdıran binlerce şehidin kanla yazdığı eşsiz bir tarih olduğunu kaydetti.

Türk milletinin tarih boyunca istiklalini, bağımsızlığını ve milli birliğini korumak için canından aziz bildiği vatan topraklarını canı ve kanı pahasına savunduğunu vurgulayan Baran, “Çanakkale Savaşı; tarifi olmayan bir vatan sevgisini ve bağımsızlık uğruna gösterilen emsalsiz bir cesareti getirir akıllara. Geri dönemeyeceğini bile bile vatanı uğruna canını siper edenlerin destanıdır” diyerek, vatan toprağına özgürlük ve bağımsızlık, Türk ulusuna ise barışı ve Cumhuriyeti emanet edenlerin kahramanlıklarının unutulmayacağını ifade etti.

Baran, “Bu büyük Zaferin 110. yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, birlik ve beraberliğimiz için gözlerini kırpmadan asil kanlarını bu topraklara akıtarak sonsuzluğa ulaşan aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; ruhlarının şad olmasını diliyorum” dedi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR