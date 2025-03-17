Alaca ilçesinde yaşamına son vermek isterken vatandaşlarca kurtarılan 60 yaşındaki adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kadim E. (60) Alaca ilçesi Denizhan Mahallesi Paşabahçe Sokak'ta bir arsada ağaca bağladığı iple yaşamına son vermek istedi. Vatandaşların ipi keserek kurtardığı kişi, kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kadim E.’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Alaca’da ilçesinde defnedildi.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK