Kurucular kurulu ile birlikte ilk üç yıllık görev süresini tamamlayan derneğin başkanlığına Mali Müşavir, AdliBilirkişi ve Konkordato komiserliği görevlerini ifa eden İbrahim Ahıshalı oy çokluğu ile yeniden seçildi.

Divan Başkanlığı’nı Çorum Belediye Başkan Yardımcısı ve Mali Müşavir Lemzi Çöplü'nün yaptığı genel kurulda, derneğin geçmiş dönem faaliyetleri ve hesapları ibra edilerek, yeni dönemde yapılması planlanan faaliyetler gündem dahilinde değerlendirilerek katılımcı üyelerin oy birliği ile ibra edildi.

Yapılan oylama ile üç yıl süreyle görev yapacak yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi gerçekleştirildi. Genel kurulda derneğin iştirak ettiği Tüm Bilirkişiler Federasyonu’na delege seçimleri de gerçekleştirildi.

Federasyon üst yönetiminde görev alan Dernek Yönetim Kurulu ve delegelerinden TÜMBİLFED Genel Başkanvekili hemşehrimiz Fatih Kankurdan Samsun Bölge Kurulu, Adalet Bakanlığı ve ülke genelindeki bilirkişilerin sorunları ve çözüm önerileri ile şimdiye kadar yürütülen sivil toplum kuruluşları çalışmaları ve faaliyetleri ile bilirkişiler lehine kazanımlarla ilgili brifing verdi.

SMMMO Başkanı Ceyhan Baran’ın da yönetim kurulu üyeliğine ve federasyon delegeliğine tekrar seçildiği toplantıda muhasebeci bilirkişilerin yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri hususunda görüşlerini dile getirdi.

Toplantıda dilek ve temenniler ile 2025 yılı faaliyet planları kapsamında birebir görüşler ve talepler değerlendirilerek aksiyon planlarına dahil edildi.

Hitit Bilirkişiler Derneği yeni seçilen üyeleri ve organları ile ilk yönetim kurulu toplantısını da gerçekleştirerek görev dağılımı yaptı.

Editör: SELDA FINDIK