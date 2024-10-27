Çorum Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yücel Saygı, geçtiğimiz günlerde Çorum Valiliği görevine başlayan Vali Ali Çalgan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Ali Çalgan'ı makamında ziyaret eden Yücel Saygı, birlik çalışmaları ve projeler hakkında bilgi verirken, Çorum'un arıcılık sektöründeki yeri ve önemi de ele alındı.

Vali Ali Çalgan, nazik ziyaretlerinden dolayı Yücel Saygı'ya teşekkür ederek, Çorum'daki arıcılık faaliyetlerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi konusunda yapılacak çalışmalara değindi.

Ziyaret sırasında, Çorum’un arıcılık sektöründeki potansiyeli ve Türkiye genelindeki yeri üzerinde duruldu. Arıcılık sektörünün bölgedeki ekonomik kalkınmaya katkısı ve bu alanda yapılan projelerin önemi vurgulandı.

Vali Ali Çalgan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, arıcılık sektörünün Çorum için önemli olduğunu ve bu alanda yapılacak her türlü projeyi destekleyeceklerini belirtti.

Editör: KEMAL YOLYAPAR