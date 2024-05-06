Dünya Veteriner Hekimler Günü nedeniyle düzenlenen “Çorum Veteriner Hekimleri Gala Gecesi”, Cuma akşamı Yıldızpark Düğün Salonu’nda seçkin bir katılımla gerçekleşti.

Gala gecesine, Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Borsa Meclis Başkanı ve Damızlık Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Merkez Konseyi’nden Ali Eroğlu, Amasya ve Yozgat veteriner hekimler odalarının yöneticileri, Tarım İl Müdür yardımcıları, şube müdürleri, sendika temsilcileri, belediye meclis üyeleri, Çorum’dan veteriner hekimler ve konuklar katıldı.

ÇORUM ODASI 2009’DA KURULDU

Çorum Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Fatih Şerbetçi, gecenin açılışında yaptığı konuşmada, Oda’nın 2009 yılında kurulduğunu, 72 veteriner kliniği,75 kamuda çalışan ve 20 ye yakın gıda sektörü ve işletme sorumlu veteriner hekim çalışanı ile hayvan sağlığı ve refahı konusunda büyük bir sorumluluk üstlendiğini belirterek, “Her bir Veteriner Hekim, bu toprakların canlılarına hizmet etme misyonunu büyük bir özveriyle yerine getirmektedir. Biz veteriner hekimler, sadece hayvanların sağlığını korumakla kalmaz, aynı zamanda insan sağlığını ve çevreyi de koruma görevini üstleniriz. Zoonotik hastalıkların önlenmesi ve gıda güvenliğinin sağlanması gibi konularda kritik bir rol oynarız.” dedi.

GİDEREK DAHA ETKİLİ TEDAVİLER SUNULABİLİYOR

Bilim ve teknolojideki gelişmelerin tedavi yöntemlerini geliştirdiğini, bu durumun, veterinerlere sürekli öğrenme ve kendini geliştirme sorumluluğu yüklediğini ifade eden Şerbetçi, “Meslektaşlarımın her biri, bu topluluğun sağlığı için çalışmakta ve hayvanlarla insanlar arasındaki bağı güçlendirmektedir.” diye konuştu.