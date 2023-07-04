Son yıllarda yükselişe geçen Aksaray Kuzeyboru kadın voleybol takımı yeni sezon öncesi "Anadolu'da sen sultan ol" projesini hayata geçirdi.

Bu proje kapsamında Türkiye'nin önemli kulüplerinde forma giyen yetenekli oyuncuları bünyesine kazandırmayı planlayan Aksaray temsilcisi 3 Temmuz'da gerçekleşen kampa Çorum Bilgi Spor Kulübü'nden Duru Bulut, Berfin Geyik ve Duru Turgut'u davet etti.

Aksaray Kuzeyboru kadın voleybol takımı daha öncede yine Çorum Bilgi Spor Kulübü'nden Berin Ergin'i A takım kadrosuna dahil etmişti.

Bilgi Spor Kulübü antrenörü Mehmet Cerman, Aksaray Kuzeyboru altyapı kampına davet edilen 3 oyuncusuna başarılar dilerken, kendilerine destek veren Özel Bilgi Koleji Yönetim Kurulu Başkan Erkan Çiftçi'ye de teşekkür etti.