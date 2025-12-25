İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Dilimizin Zenginlikleri Projesi” kapsamında düzenlenen “Anlamını Bul Bilgi Yarışması” sonuçlandı. Lise öğrencileri arasında çevrim içi olarak organize edilen “Anlamını Bul” Çevrim İçi Bilgi Yarışması tamamlandı.

“Dilimize Yerleşmiş Yabancı Sözcükler” temasıyla yapılan yarışmada öğrenciler, Türkçenin söz varlığına dair bilgi ve farkındalıklarını ortaya koydu. Yoğun katılımın olduğu yarışmada Osmancık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencisi Beratcan Görken birinciliği kazandı.

Muhabir: SELDA FINDIK