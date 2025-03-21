Sungurlu Fen Lisesi öğrencisi Kardelen Katranç “Bir Yıldız Bir Hilal İlelebet İstiklal” temalı bilgi yarışmasında Çorum birincisi olmayı başardı.

İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Âkif Ersoy’u Anma programı etkinlikleri kapsamında okullarda öğrenim gören öğrencilerin katıldığı “Bir Yıldız Bir Hilal İlelebet İstiklal” temalı yarışmaya katılan Sungurlu Fen Lisesi 10/B sınıf öğrencisi Kardelen Katranç Sungurlu ve Çorum 1.si olurken, aynı zamanda Türkiye 45.si oldu.

Sungurlu Fen Lisesi Müdürü Okul Müdürü Oğuzhan Koç, öğrencisine ödülünü takdim etti ve başarılarının devamını dileyerek tebriklerini iletti.

Editör: HABER MERKEZİ