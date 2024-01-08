Ahlatcı Çorum FK’nın, 14 Ocak Pazar günü, sahasında Tuzlaspor’la oynayacağı ikinci yarının ilk hafta maçının biletleri satışa sunuldu. Kırmızı-siyahlı taraftarlar maçın biletlerini www.passo.com.tr internet adresi üzerinden alabilecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bilet fiyatlarında önceki maçlara göre bir değişiklik yok. Kale arkası biletleri 50, maraton tribünü biletleri 100, sağ-sol kaplı tribün biletleri 200, VİP A-B-D biletleri 300 liradan satılıyor. Tuzlaspor taraftarı için misafir tribün biletleri ise 65 liradan satışa çıktı.