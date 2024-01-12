Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Gençler (kız-erkek) Bilek Güreşi İl Birinciliği önceki gün tamamlandı. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen il birinciliği müsabakalarında Mecitözü rüzgarı esti. Mecitözü Anadolu Lisesi ve Mecitözü Şehit Mahmut Daştan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören Mecitözülü öğrenciler erkeklerde 7 altın, 4 gümüş, kızlarda 8 altın olmak üzere toplamda 15 altın, 4 gümüş madalya kazanarak müsabakalara damga vurdu.

Mecitözü Kafile Başkanı Ayhan Karaman, öğrencilerinin müsabakalarda göstermiş olduğu performanstan dolayı mutlu ve gururlu olduklarını belirtirken, kendilerine destek veren Mecitözü Kaymakamı Bayram Köse ve Mecitözü İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Doğru'ya teşekkürlerini iletti.