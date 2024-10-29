Bilardo il temsilciliği tarafından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen “Cumhuriyet Kupası Bilardo Turnuvası” sona erdi.

Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Bilardo Salonunda, 8 top ve 10 top cepli kategorilerinde birleşik olarak düzenlenen turnuvada 16 sporcu mücadele etti. Zevkli ve çekişmeli müsabakalara sahne olan turnuvanın finalinde Emrah Taç’la Mehmet Darıcık karşılaşırken, 6-3 kazanan milli sporcu ve aynı zamanda il temsilcisi Emrah Taç şampiyonluk ipini göğüsledi. Mehmet Daracık ikincilik kupasının sahibi olurken, Ziya Beyaz turnuvayı üçüncü, Adem Özişçi ise dördüncü olarak tamamladı.

Dereceye giren sporculara ödül olarak kupa verildi.