Çorum Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde, antrenör Samet Türe nezaretinde çalışmalarını sürdüren 3 karatecinin milli takıma seçildiği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Sivas’ta düzenlenen Türkiye Şampiyonasında derece yapan Kayra Yağlı, Kerem Tuğra Yağlı ve Kutay Tekin, milli takım seçmelerinde de başarılı olarak Balkan Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek milli takıma seçildiler.

Balkan Karate Şampiyonasının 8-10 Kasım tarihlerinde Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’da yapılacağı, Kayra Yağlı’nın ümit erkekler +70 kiloda, Kutay Tekin’in genç erkekler 61 kiloda, Kerem Tuğra Yağlı’nın ise genç erkekler +76 kiloda Türkiye’yi temsil edeceği belirtildi.