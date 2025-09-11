Arca Çorum FK, 13 Eylül Cumartesi günü, sahasında Vanspor’la oynayacağı Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi 5.hafta maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Tahsin Tam nezaretinde, tesislerde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları süren Hasan Hüseyin Akınay ve Atakan Cangöz katılmadı. Teknik ısınma ile başlayan idman pas çalışması ile devam etti. Teknik patron Tahsin Tam, antrenmanın ikinci bölümünde Vanspor maçının taktiğini içeren taktiksel oyun oynatırken, yaklaşık 1,5 saat süren idman geniş alan oyunları ile sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip bugün yapacağı antrenmanla zorlu maçın hazırlıklarını sürdürecek.