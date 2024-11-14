Fatih Mahallesi Lise Caddesi'ndeki 3. etap toplu konut inşaat alanında Rafet Ş. (56), Turan Ş. (52). ve Murat Ş. (30) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Rafet Ş'nin saldırısı sonucu Turan Ş. kalbine aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Turan Ş, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Dodurga Devlet Hastanesi'nden Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Rafet Ş. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Editör: AA AJANS