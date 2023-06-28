Alınan bilgiye göre Bahçelievler Mahallesi İpeklievler Caddesi üzerinde bulunan parkta karşılaşan Onur C. ile Hasan Ö. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan Ö., yanında bulunan bıçakla Onur C.'yi bacağından bıçakladı.
Durumun ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı Onur C., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüpheli Hasan Ö. ise olaydan kısa süre sonra polis ekiplerince gözaltına alındı.