Bahabey Caddesi No: 67 adresinde 2010 yılından beri faaliyetlerini sürdüren Beyoğlu Kebap Salonu, her türlü kebap, dürüm, ızgara, tava, yemek, Kellepaça, İşkembe, Beykoz gibi çorba çeşitleri, fırında pizza, kahvaltı, soğuk ve sıcak içecek çeşitleriyle damak zevkine düşkün konuklarını ağırlamaya devam ediyor.

İşletme sahibi Turgay Keser, geniş salonu ve avlu bölümüyle hizmet veren Beyoğlu Kebap Salonu’nda bir dizi değişiklik yaptıklarını belirterek, “Müşterilerimizi yenilenen yüzümüzle daha ferah bir ortamda misafir etmeye devam edeceğiz” dedi.

Kafe olarak kullanılan avlu bölümünde Cahide Sonku, Belgin Doruk, Türkan Şoray, Gülşen Bubikoğlu, Sadri Alışık, Cüneyt Arkın, Tarık Akan, Şener Şen ve Kemal Sunal gibi birbirinden ünlü Yeşilçam yıldızlarının posterleriyle süslediklerini ve müşterilerine farklı bir ambiyans içinde yemeğin ardından çay – kahve içme keyfi yaşattıklarını söyleyen Turgay Keser kuruluşlarının 15’nci yılına özel 300 TL’ye “sınırsız kanat”, “sınırsız köfte” gibi kampanyalarının ilgi gördüğünü vurguladı. Ayrıca köfte ve kanat yanında, ezme, bulgur pilavı, lavaş, domates söğüş, soğan söğüş, turşu, haydari de ikram ediliyor.

Yemek kartlarının geçerli olduğu, online yemek siparişinin yanısıra 0364 221 56 93 – 0551 230 59 63 nolu telefondan paket servis hizmeti de sunduklarını söyleyen Keser, her türlü düğün, kına, nişan, asker yemeği ve mevlîd gibi toplu yemek organizasyonlarıyla da Çorum halkının ihtiyaçlarına karşılık vermeye çalıştıklarını, Pazar günleri hariç haftanın 6 günü, 06.00-22.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet verdiklerini kaydetti.

Uygun fiyatlı 2 ve 4 kişilik kanat, köfte, ızgara ve kiremitte şiş tava mönülerinin (600-1100 TL) yanısıra özel çocuk mönüsü de sunan işletmede Adana, Urfa, Beyti, Patlıcan, Domatesli Kebabın yanısıra mangalda Adana, Urfa, Kuzu Şiş, Ciğer Şiş, Tavuk Şiş, Et Şiş ve Köfte Dürüm ile tatlı çeşitleriyle de dikkat çekiyor.

