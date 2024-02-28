Ortaköy ilçesi Cevizli Köyü’nde 22 Şubat’ta akrabalar arasında çıkan tartışmada amcasının oğlu tarafından silahla vurularak ağır yaralanan ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Kemal Soner Tüfekçi’nin 27 Şubat’ta beyin ölümü gerçekleşti.

Tüfekçi’nin organları ailesi tarafından bağışlandı.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi’nden yola çıkan özel ekip Çorum’a ulaşarak gece saat 03.45’te ameliyata başladı. Yaklaşık 5 saat süren operasyon sonrası alınan kalp, karaciğer, sağ ve sol böbrek ile kornea, Ankara’da ki hastalar için polis eskortu eşliğinde yola çıktı.



Çorum Hitit Üniversitesi Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ece Çelikten, “Beyin ölümü gerçekleşmiş genç bir hasta. Organ bağışında bulundular. Şu an kalp gidiyor Ankara’ya. İnşallah zamanında yetiştirip takacaklar kalbe ihtiyacı olan hastaya. Karaciğer, böbrek, kalp ve kornea bağışlandı 4 tane organ. Karaciğer, böbrek, kalp ve kornea Ankara aracında şimdi. 3 saat gibi bir süre sonra ulaşırlar. Totalde 4 saat gibi sürede takmış olmayı düşünüyoruz kalbi. Ankara’da ki ekip zaten çok tecrübeli. Bilkent Şehir Hastanesi’ne gidiyor kalbimiz. Sıkıntı yok inşallah sağ salim varırlar. Kalp sağlıkla takılır inşallah. Diğer hastamıza da şifa diliyoruz. Hayatını kaybedenin ailesine baş sağlığı diliyoruz.

Organ nakli çok önemli. Ülkemizde çok az ve bağışların artması genç hastalar için, en azından yaşam sürelerini uzatmak için, kaliteli bir hayat sağlamak için önemli. Organ bağışını öneriyoruz ailelere. Yoğun bakımda beyin ölümü gelişmiş hastalar için. Umarım iyi olur hepsi için” ifadelerini kullandı.