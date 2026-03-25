Çorum Eğitim-Sen önceki dönem Şube Başkanı, şair-yazar Ali Ekber Beyaz, yeni deneme-öykü kitabı “Bir Gün Kala” ile yeniden okuyucularının karşısına çıktı.

Daha önce “Ekmek Kokusu”, “Hasreti Vardı”, “Sürgünden Filiz’e”, “Sarı Kantaron” ve “Susar Güneşin Çocukları” gibi eserleriyle dikkat çeken Beyaz, yeni kitabında da insan hikâyelerine ve toplumsal duyarlılıklara ışık tutuyor.

Deneme ve öykü türünü bir araya getiren “Bir Gün Kala”, sade anlatımı ve güçlü betimlemeleriyle okuyucuyu derin bir yolculuğa çıkarırken, hayatın içinden kesitler sunuyor.

