İşletmeciliğini Alper Borhan, Emre Köseşahin ve Mert Özeşin’in yaptığı Beyazhan Otel ve Lizbon Salon’un açılışına AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış duasının ardından konuşan Murat Günay, tesislerin Çorum’a hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

Bahçelievler Mahallesi Şenyurt 2. Sokak’ta 48 oda ve 100 kişilik kapasite ile hizmete giren Beyazhan Otel’de düğün, nişan ve doğum günü kutlamaları ile spor faaliyetleri nedeni ile kente gelen misafirler için toplu organizasyon hizmeti verilecek.

Yeni nesil oyun salonu Lizbon Bahçelievler Salon, ise özel toplantılar, doğum günü etkinlikleri ile bay-bayan aile salonunda 60 masa kapasite ve oyun salonu, vip salon, nargile, elektronik oyun masası ve sigara içilebilen bahçesiyle Çorumlulara hizmet verecek.