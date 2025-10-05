Köylülerin büyük emeklerle yetiştirdiği, soğuğa ve zirai dona karşı dayanıklılığıyla bilinen kelem, her yıl olduğu gibi bu yıl da pazarın gözdesi oldu.

Sungurlu’nun bereketli topraklarında yetişen kelem, özellikle sert kış koşullarına gösterdiği dirençle biliniyor. Soğuk hava ve don olaylarına karşı dayanıklı olması, çiftçiler için güvenilir bir gelir kaynağı oluşturuyor. Üreticiler, kar yağışı ve zirai don riskine rağmen tarlalarda sağlam kalan kelem sayesinde hem sofralara hem de pazara bereket getirdiklerini belirtiyor.

Sungurlu’da kelem üretimi, Eylül ayının son haftasından itibaren hasat edilerek Aralık ayına kadar devam ediyor. Bu dönem boyunca ilçedeki pazar yerleri, kamyon kasalarına yüklenmiş devasa lahanalarla dolup taşıyor.

Tezgâhlara indiği andan itibaren diğer ürünlerin geri planda kaldığı kelem, özellikle kış hazırlıkları yapan vatandaşların gözdesi. Turşusundan sarmasına, geleneksel kelem dolmasından kapuska yemeğine kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan Sungurlu kelemi, hem lezzeti hem de besin değeriyle sofraları zenginleştiriyor.

Pazar esnafı, bu yıl ürün kalitesinin yüksek, fiyatların ise geçen yıla göre makul seviyede olduğunu belirtiyor. Vatandaşlar ise hem dayanıklılığı hem de uzun süre bozulmadan saklanabilmesi nedeniyle kışlık hazırlık için kelem alımına yoğun ilgi gösteriyor.

