Ünlü Türk Sanat Müziği Solisti, hemşehrimiz Serap Mutlu Akbulut’un ağabeyi, bestekâr Dr. Ümit Mutlu (86), yaşamakta olduğu İzmir’de bugün saat 14.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olan Opr.Dr. Ümit Mutlu, İzmir Devlet Korosu’nun santur sanatçısıydı ve 1975 yılında “Yılın Şarkısı” seçilen, yıllarca dillerden düşmeyen “Yeşil gözlerinden muhabbet kaptım” şarkısının ve daha pek çok şarkının bestekârıydı.

Çorum TSO Genel Sekreterliği’nden emekli olan Cihat Ecdaroğlu’nun akrabası, Koray Mutlu’nun babası olan Dr. Ümit Mutlu’nun cenazesi, yarın İzmir’de toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.