Klinik Enteral ve Parenteral Nütrisyon Derneği (KEPAN) tarafından 21 Kasım 2024 tarihinde düzenlenen etkinlik, klinik nütrisyon alanındaki en güncel yaklaşımların paylaşıldığı, akademisyenler, uzmanlar ve öğrencilerin bir araya geldiği prestijli bir program oldu.

Etkinlikte, beslenme biliminin geleceğine ışık tutan oturumlar gerçekleştirilirken, kulüp üyeleri hem mesleki bilgilerini geliştirme hem de alanında uzman kişilerle bağlantı kurma fırsatı yakaladı.

Kulüp Başkanı Ahmet Serhat Afşar, yaptığı açıklamada, Hitit Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Kulübü olarak sektördeki uzmanlarla bir araya gelerek bilgi ve deneyim kazanımına büyük önem verdiklerini ifade etti.

Klinik Nütrisyon Diyetisyen Buluşması gibi etkinliklerin, öğrenci ve uzmanları aynı platformda buluşturmasıyla mesleki gelişime değerli katkılar sunduğunu vurgulayan Afşar, bu tür organizasyonların devamlılığı için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Ayrıca, yeni yılda KEPAN Derneği ile iş birliği içinde Çorum’da bir “Diyetisyen Buluşması” organize etmek için yoğun çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Afşar, “Dünyanın merkezi Çorum’da böyle bir etkinliği gerçekleştirmek, hem şehrimize hem de meslektaşlarımıza önemli katkılar sunacaktır” dedi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR